Дмитрий Комбаров: Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова провели три матча, проиграв командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2) и одержав победу над сборной Новой Зеландии (2:0).
«Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат не очень хороший, где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро», – заявил Комбаров клубной пресс-службе.
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