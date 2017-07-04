Маркус Свенссон: Сказали, что в ходе медосмотра установил рекорд, но верится с трудом

Шведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.

- Чем занимались в последний месяц отпуска? Находился в Швеции, готовился к предстоящему сезону. В том числе одну неделю провел в тренировочном лагере для вратарей. Ну а в основном, конечно, находился дома, проводил время с моими родными, с семьей.

Правда, что в ходе медосмотра установил рекорд в кабинете функциональной диагностики? Я не уверен. Мне сказали об этом, но верится с трудом. С каким временем закончил упражнение? Кажется, около 17 минут. Это было упражнение, где ты должен крутить педали на велотренажере так долго, насколько это возможно, - передает слова Свенсона официальный сайт «Спартака».

В минувшем сезоне Свенссон провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и одержал с командой десять побед, три из них – «на ноль». Он отразил 89,8 процента бросков и в среднем за игру пропускал по 3,02 шайбы.

Напомним, что Свенссон перешел в «Спартак» в мае 2016 года из «Шеллефтео», с которым в 2013 и 2014 годах выигрывал шведскую лигу. А в сезоне 2015/2016 Свенссон был признан голкипером года в SHL.