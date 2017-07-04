Карпин не включил ни одного игрока сборной России в символическую сборную Кубка конфедераций
Источник: Twitter.comКомментарии
Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин составил символическую сборную Кубка конфедераций, который состоялся в России.
Напомним, победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале нанесла поражение команде Чили (1:0). На третьем месте расположились чемпионы Европы – сборная Португалии, обыгравшая команду Мексики в матче за бронзовые медали (2:1).
Сборная КК-2017 по версии Валерия Карпина выглядит следующим образом:
Несколько футбольных легенд составили свои символические сборные #КК2017. Вот мнение Валерия Карпина 👇 pic.twitter.com/WcogFORBK6— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 4 июля 2017 г.
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