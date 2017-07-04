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18-летний игрок академии «Зенита» хочет принять российское гражданство

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Дмитрий Капленко, отец белорусского игрока академии «Зенита» Кирилла Капленко, рассказал о желании сына принять спортивное российское гражданство.

- Осталось дождаться решения ФИФА. Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он что-нибудь в жизни выиграл, чтобы сыграл на чемпионате мира, Европы. Пусть бы даже за юношескую, молодёжную сборную. Откровенно говоря, белорусы ещё не скоро там окажутся. Мы — патриоты Беларуси. Однако желаем лучшего для ребёнка. Кирилл в этом вопросе прислушивается к нам, - приводит слова Капленко «Прессбол».

Напомним, зимой 2017 года 18-летний игрок перешел из «Краснодара» в «Зенит». В составе второй команды петербургского клуба Кирилл принял участие в трех матчах на Кубке ФНЛ.  

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