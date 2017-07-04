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Бен Максвелл: Знаком со Стоа еще со времен юношеского хоккея

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Канадский форвард «Спартака» Бен Максвелл перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.

- Как давно прилетел в Москву? Несколько дней назад. Счастлив наконец присоединиться к команде, рад подписанию контракта со «Спартаком» и переезду в Москву. С нетерпением жду предстоящий сезон!

Пока поселился в отеле, ведь команда на месяц отправляется вначале в Чехию, затем в Австрию. Так что оставлю то, что не возьму на сбор, у кого-то из партнеров по команде, а по возвращении займусь поиском жилья в Москве.

Как много игроков в команде вы знаете? Я играл с Пепеляевым и Толпеко, также был знаком с Райаном Стоа еще со времен юношеского хоккея. Кого-то из ребят знаю по выступлению в КХЛ, АХЛ и НХЛ – в общем, знакомых лиц много. Со всеми партнерами по команде я пока не встретился, но исходя из той атмосферы, которая была сегодня, коллектив у нас будет отличный, - передает слова Максвелла официальный сайт «Спартака».

Напомним, что 2 мая «Спартак» подписал однолетний контракт с канадским форвардом. 29-летний нападающий выступал в различных командах АХЛ и CHL, провел в карьере 47 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне КХЛ Максвелл провел 48 игр в составе «Сочи» и набрал 15 (8+7) очков.

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