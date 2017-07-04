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Хиетанен остается в «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», финский защитник Юусо Хиетанен достиг договоренности с новым руководством московского клуба.

По информации «Советского спорта» Хиетанен уже договорился с московским «Динамо» о новом контракте и скоро присоединится к команде. Его нет в списках игроков, которые в ближайшие дни пройдут в московском «Динамо» медосмотр только потому, что Юусо в данный момент находится в Финляндии и присоединится к команде чуть позже.

Напомним, что в прошлом сезоне Хиетанен, выступая за бело-голубых, набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности «плюс 12» и стал лучшим защитником-бомбардиром в составе «Динамо».

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