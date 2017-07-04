Рублев за 3,5 часа обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев одолел представителя Италии Стефано Травалью в первом круге Уимблдона.
Встреча, которая длилась 3 часа 28 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.
За все время игры спортсмен из РФ, занимающий 95-е место в рейтинге АТР, сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и проиграл 5 геймов на своей подаче. Отметим, что 19-летний москвич впервые в карьере добился победы в пятисетовом поединке. Ранее Андрей провел один такой матч, в котором потерпел поражение.
Следующим оппонентом россиянина станет Альберт Рамос-Виньолас из Испании.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Рублев А. (Россия) - Траваглия С. (Италия) - 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5
Место и дата
04 июля 13:30, , Онлайн-трансляция