Виталий Минаков: Нурмагомедов и Макгрегор интересны даже в Африке

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором вызовет интерес в любой точке земного шара.

- Если говорить о Конноре и Хабибе, то эти два бойца на сегодняшний день могут привлечь самое серьезное внимание спортивной общественности. Не имеет значения, где они будут выступать - в США, Европе или Африке. В любом случае к экранам телевизоров будут прикованы миллионы глаз. Что касается того, у какой организации больше шансов провести бой в России - UFC или Bellator, - здесь решающую роль будет играть наибольшая заинтересованность в подобном проекте. Кто сильнее этого захочет, тот и организует турнир в нашей стране, - заявил Минаков в интервью RT.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что планирует провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, россиянин должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном за «временный» пояс чемпиона UFC, однако Нурмагомедов в преддверии поединка был доставлен в больницу из-за сгонки веса. Позже бой отменили, а глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок перенесен на более поздний срок.