Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 6:4Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит2 : 1Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умар Кремлев: Практически все боксеры на чемпионате Европы выступили ниже своего уровня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о причинах смены главного тренера сборной России. После чемпионата Европы, на котором россияне завоевали две золотые медали, Олега Меньшикова сменил Эдуард Кравцов.

– Смена тренера вызвана тем, что мы недовольны результатами чемпионата Европы и тренировочным процессом, который ему предшествовал.

– План по золотым медалям не был выполнен?
– Конечно, нет. По плану, должны были взять минимум пять золотых медалей.

– Кто из боксеров выступил ниже своего уровня?
– Практически все.  Мы завоевали только семь путевок на чемпионат мира. В плане было десять. И пять золотых медалей. Лично мне был непонятен выбор спортсменов.

Главным образом мы дали тренеру время, чтобы посмотреть на результаты чемпионата Европы. Вот, посмотрели.

– Но Меньшиков продолжит работу со своими боксерами?
– У него есть свои воспитанники. Никто не собирается мешать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алоян и братья Чудиновы проведут бои 22 июляГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках поединков своих боксеров.Умар Кремлев: Кравцов должен подготовить команду на чемпионат мираГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объяснил, каким образом был выбран новый главный тренер сборной России.Российские боксеры будут отчислять 10% гонораров на развитие бокса в РФРоссийские боксеры договорились отдавать 10% своих гонораров от проведения профессиональных боев на развитие бокса в России. Об этом заявил бывший суперчемпион мира по версии WBA Федор Чудинов.Реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в начале 2018 годаГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал, что реванш между российским боксером Федором Чудиновым и англичанином Джорджем Гроувзом может состоятся в начале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.Умар Кремлев: Реванш между Чудиновым и Гроувзом обязательно будетПромоутер Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что в контракте российского бойца прописан пункт о реванше с британцем Джорджем Гроувзом.Умар Кремлев: Штурм отказался от третьего боя с ЧудиновымУмар Кремлев: Штурм отказался от третьего боя с ЧудиновымГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом.Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июнеГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках проведения боя за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе между британецм Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиУмар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиВ гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах.Умар Кремлев: Ответственность за деятельность Федерации бокса России несет генеральный секретарьНапомним, что в ФБР была упразднена должность президента организации.Умар Кремлев: Федору Чудинову предлагали выступить на ОлимпиадеГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев заявил, что российскому боксеру-профессионалу Федору Чудинову предлагали принять участие на Олимпийских играх в Рио.Умар Кремлев: Если Лебзяк готов работать – мы приглашаем его в сборную РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов возобновить сотрудничество с бывшим главным тренером национальной сборной Александром Лебзяком.Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBOПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора ЧудиноваУмар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.WBA аннулирует победу Штурма над ЧудиновымСовет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.Доступ к допинг-пробе «Б» Штурма заблокирован немецкой прокуратуройУмар Кремлев, представляющий интересы экс-чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA, 28-летнего россиянина Федора Чудинова, рассказал о сложностях в разрешении ситуации с положительным допинг-тестом 37-летнего немца Феликса Штурма.Дмитрий Чудинов продет бой в августе в новой весовой категорииБывший «временный» чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Чудинов планирует провести свой первый поединок после перехода в полутяжелый вес 30 июля в Риге.Умар Кремлев: Адвокаты Чудинова не дают спуска юристам Штурма, провалившего допинг-тестУмар Кремлев, представляющий интересы российского боксера Федора Чудинова, рассказал юридическом спорте с командой немецкого боксера Феликса Штурма.
MMA
Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут Емельяненко
Теннис
Рублев за 3,5 часа обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона
Хоккей
Хиетанен остается в «Динамо»
Футбол
Карпин не включил ни одного игрока сборной России в символическую сборную Кубка конфедераций
все новости
Умар Кремлев
Умар Кремлеввсе новости