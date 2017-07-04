Умар Кремлев: Практически все боксеры на чемпионате Европы выступили ниже своего уровня

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о причинах смены главного тренера сборной России. После чемпионата Европы, на котором россияне завоевали две золотые медали, Олега Меньшикова сменил Эдуард Кравцов.

– Смена тренера вызвана тем, что мы недовольны результатами чемпионата Европы и тренировочным процессом, который ему предшествовал.

– План по золотым медалям не был выполнен?

– Конечно, нет. По плану, должны были взять минимум пять золотых медалей.

– Кто из боксеров выступил ниже своего уровня?

– Практически все. Мы завоевали только семь путевок на чемпионат мира. В плане было десять. И пять золотых медалей. Лично мне был непонятен выбор спортсменов.

Главным образом мы дали тренеру время, чтобы посмотреть на результаты чемпионата Европы. Вот, посмотрели.

– Но Меньшиков продолжит работу со своими боксерами?

– У него есть свои воспитанники. Никто не собирается мешать.