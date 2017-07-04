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Умар Кремлев: Кравцов должен подготовить команду на чемпионат мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объяснил, каким образом был выбран новый главный тренер сборной России.

Напомним, что после чемпионата Европы, на котором россияне завоевали две золотые медали, Олега Меньшикова сменил Эдуард Кравцов.

– Почему выбор был сделан в пользу Эдуарда Кравцова?
– Для этого был создан тренерский совет – чтобы не я один принимал решение. Мы собрали совет, который возглавляет Николай Хромов. Со всеми посоветовались. Я вынес решение на голосование тренерского совета. Там все уважаемые специалисты – заслуженные тренера России. Все 25 человек. На совете не было только троих человек. 19 членов совета решение поддержали.

– Какие ближайшие задачи у Кравцова?
– Подготовить команду на чемпионат мира. В течение года вывести сборную на новый уровень. Набраться международного опыта и поменять процесс тренировок. Сейчас у нас боксеры в конце второго и в третьем раунде уже «не дышат». Хочется, чтобы они «дышали», а также были готовы технически и тактически.

Когда начнутся сборы, тренерский совет будет выезжать на них. Будут помогать и подсказывать. Единогласно решать никто не будет.

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