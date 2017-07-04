Майкл Кин: Хотел вернуться в «МЮ», но «Эвертон» – лучшее место для развития

Новичок «Эвертона» Майкл Кин, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», объяснил, почему его возвращение в стан «красных дьяволов» не состоялось этим летом.

Ранее СМИ уверяли, что клуб собирается вернуть игрока в свои ряды, а наставник команды Жозе Моуринью поддерживает эту идею.

«Конечно, я хотел вернуться в «МЮ». Это клуб моего детства. Но иногда нужно игнорировать внутренний голос и смотреть на ситуацию с другой стороны. Мне нужно развиваться, и «Эвертон» – лучшее место на данный момент. У них великолепная армия поклонников, а также впечатляющая история», – цитирует Кина Sky Sports.