Босс «Куньлуня»: Через четыре года за нашу команду в КХЛ будут играть только китайские хоккеисты

Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

- Наша цель – сделать так, чтобы в сезоне 2021/22 за «Куньлунь» играли только китайский игроки. На сто процентов, - рассказывает о своих планах Билли Нгок. - И они станут основой для нашей олимпийской сборной. Для этого мы и создаем сейчас команды в ВХЛ. Понимаем, что уровень у наших игроков еще не дотягивает до КХЛ. Наша цель – поднять их до этого уровня за несколько лет.

Напомним, что сегодня ФХР и Ассоциация хоккея Китая приняли решение создать через год на базе ВХЛ новый международный турнир – Кубок Шелкового пути.