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Босс «Куньлуня»: Через четыре года за нашу команду в КХЛ будут играть только китайские хоккеисты

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

- Наша цель – сделать так, чтобы в сезоне 2021/22 за «Куньлунь» играли только китайский игроки. На сто процентов, - рассказывает о своих планах Билли Нгок. - И они станут основой для нашей олимпийской сборной. Для этого мы и создаем сейчас команды в ВХЛ. Понимаем, что уровень у наших игроков еще не дотягивает до КХЛ. Наша цель – поднять их до этого уровня за несколько лет.

Напомним, что сегодня ФХР и Ассоциация хоккея Китая приняли решение создать через год на базе ВХЛ новый международный турнир – Кубок Шелкового пути.

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