Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут Емельяненко

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.

«Никаких личных мотивов здесь нет. Разумеется, не собираюсь за кого-то мстить. Это спорт, и спорт очень жёсткий. Да, у Емельяненко бой с Митрионом не получился, но ничего страшного в этом нет. Думаю, Федор поднимется, отряхнётся и пойдет дальше. Мне же Митрион интересен как громко заявивший о себе боец.

Мэтт забыл, что не владеет поясом Bellator. На сегодняшний день я единственный чемпион этой организации в тяжелом весе, хотя у меня отобрали титул. Потерял его ввиду недопонимания с организацией. Так что Мэтту сперва нужно встретиться со мной, после чего, возможно, у него отпадет желание делать подобные заявления», – цитирует Минакова RT.