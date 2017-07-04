Родина уступила Плишковой в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона со счетом 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. 28-летняя Родина проиграла четыре гейма на своей подаче и совершила 12 невынужденных ошибок. Плишкова выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки.

В следующем круге Плишкова встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

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Первый круг