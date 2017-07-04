Родина уступила Плишковой в первом круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона со счетом 1:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 11 минут. 28-летняя Родина проиграла четыре гейма на своей подаче и совершила 12 невынужденных ошибок. Плишкова выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки.
В следующем круге Плишкова встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Родина Е. (Россия) - 6:1, 6:4
Место и дата
04 июля 17:00, , Онлайн-трансляция
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