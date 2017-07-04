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Касаткина стартовала на Уимблдоне с победы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:4 в первом круге Уимблдона.

Встреча между спортсменками длилась 1 час 11 минут.

За все время игры представительница РФ сделала 2 эйса, столько же двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

В следующем матче 20-летняя Касаткина встретится либо с испанкой Ларой Арруабарреной, либо эстонкой Анетт Контавейт.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Женщины
Одиночный разряд 
Первый круг

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Чженг С. (Китай) - 6:2, 6:4

Место и дата

04 июля 16:30, , Онлайн-трансляция

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