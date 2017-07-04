Касаткина стартовала на Уимблдоне с победы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:4 в первом круге Уимблдона.
Встреча между спортсменками длилась 1 час 11 минут.
За все время игры представительница РФ сделала 2 эйса, столько же двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 2 гейма на своей подаче.
В следующем матче 20-летняя Касаткина встретится либо с испанкой Ларой Арруабарреной, либо эстонкой Анетт Контавейт.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Чженг С. (Китай) - 6:2, 6:4
Место и дата
04 июля 16:30, , Онлайн-трансляция
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