Российский нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Эвеланш».

We have signed Nail Yakupov! pic.twitter.com/DevSuZKIih — Colorado Avalanche (@Avalanche) 4 июля 2017 г.

Ранее журналист Denver Post Майк Чамберс написал в своем твиттере, что зарплата нападающего составит 875 тысяч долларов.

Yakupov deal $875k, one way #Avs — Mike Chambers (@MikeChambers) 4 июля 2017 г.

В прошлом сезоне Якупов выступал в составе «Сент-Луиса». Форвард сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что «Блюз» не сделали квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.