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Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо»

Источник:  ХК «Колорадо Эвеланш»Комментарии

Российский нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Эвеланш».

Ранее журналист Denver Post Майк Чамберс написал в своем твиттере, что зарплата нападающего составит 875 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Якупов выступал в составе «Сент-Луиса». Форвард сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что  «Блюз» не сделали квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.

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