Донской потерпел поражение от Зверева в первом круге Уимблдона

Россиянин Евгений Донской в первом круге Уимблдона уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча между спортсменами длилась 1 час 50 минут. За это время представитель РФ исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, совершил 30 «виннерсов», 16 невынужденных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Зверев сделал 15 эйсов, 3 двойные, 3 брейка, 33 «виннерса» и 20 невынужденных.

Таким образом, Александр выходит во второй круг турнира, где ему предстоит провести матч либо с голландцем Робином Хасе, либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир ATP

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг