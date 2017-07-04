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«Зенит» обыграл «Аустрию» и одержал первую победу при Манчини

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В первом товарищеском матче второго сбора в Австрии «Зенит» победил «Аустрию» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе австрийцев забил Петар Филипович, за сине-бело-голубых отличились Жулиано и Юрий Жирков. 

Стартовый состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин (капитан), Дзюба.

Во второй тайме сыграли: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.

Напомним, второй сбор в Австрии, где зенитовцы находятся с 30 июня, пройдет до 8 июля – в этот день подопечные Манчини проведут еще одну контрольную встречу. На первом сборе сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).

Матч

Зенит - Аустрия - 2:1 (0:1)

Голы

Филипович 28 (0:1). Жулиано 53 (1:1). Жирков 74 (2:1).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 45), Цаллагов (Жирков, 45), Карпов (Кузяев, 45), Иванович (Анюков, 45), Эрнани (Жулиано, 45), Мак (Паредес, 45), Нобоа (Кришито, 45), Маурисио (Ерохин, 45), Молло (Хави Гарсия, 45), Дзюба (Шатов, 45), Кокорин (Полоз, 45)

Место и дата

04 июля 19:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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