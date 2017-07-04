Московское «Динамо» со счетом 6:0 обыграло чемпиона Албании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты московского «Динамо» в рамках контрольного матча разгромили действующего чемпиона Албании «Кукеси».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российского клуба.
В составе победителей отметились Фатос Бечирай, Александр Сапета, Евгений Луценко, Иван Темников, оформивший дубль, а также Максим Кузьмин.
#ДинамоКукеси - 6:0 (2:0)— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 июля 2017 г.
Голы: 1:0 Бечирай (1), 2:0 Сапета (8), 3:0 Луценко (67), 4:0 Темников (73), 5:0 Кузьмин (80), 6:0 Темников (84)
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