Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 6:4Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит2 : 1Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» со счетом 6:0 обыграло чемпиона Албании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Динамо» в рамках контрольного матча разгромили действующего чемпиона Албании «Кукеси».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российского клуба.

В составе победителей отметились Фатос Бечирай, Александр Сапета, Евгений Луценко, Иван Темников, оформивший дубль, а также Максим Кузьмин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаАлександр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лицаПолузащитник «Динамо» рассказал о подготовке команды к сезону, поразмышлял над клубными задачами, а также оценил игру сборной России.Александр Сапета: Сборной на Кубке конфедераций не хватило опытаПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций.Александр Сапета: Матч против «Спартака» жду с нетерпениемПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура РФПЛ против «Спартака».Александр Сапета: «Динамо» в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так былоПолузащитник столичного «Динамо» Александр Сапета рассказал рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды.В интернете появились фото новой формы «Динамо»Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Динамо» на следующий сезон.Тони Шуньич: Меня здорово приняли в «Динамо»Защитник «Динамо» Тони Шуньич рассказал о своих первых днях в московской команде.«Арсенал» сыграет с московским «Динамо» и словенским «Добом»В рамках подготовки к чемпионату России сезона 2017/2018 тульский «Арсенал» проведет еще два контрольных матча, сообщает официальный сайт «оружейников».Тони Шуньич: Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических нюансовЗащитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чем отличается серия А от РФПЛ.«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона РумынииФутболисты «Краснодара» переиграли в контрольном матче румынский «Вииторул» со счетом 3:1.«Ростов» уступил «Кукеси» в контрольном матче«Ростов» на сборе в Австрии провел контрольный матч с албанским клубом «Кукеси».Сергей Семак: По качеству игры «Уфа» смотрелась достойноГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над румынской «Университатей» со счетом 2-1.Сборная США обыграла команду Ганы в товарищеском матчеВ рамках товарищеского матча сборная США в Хартфорде обыграла команду Ганы со счетом 2:1.Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройтиГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над болгарским «Лудогорцем» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»Футболисты «Тосно» из Ленинградской области переиграли македонский «Вардар» в товарищеском матче на сборе в Словении.«Уфа» обыграла румынскую «Университатю»Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил (видео)Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил (видео)Во втором контрольном матче на летних сборах «Спартак» обыграл сербский «Вождовац» – 3:2.Гол Вандерсона помог московскому «Динамо» обыграть «Лудогорец»Футболисты московского «Динамо» в товарищеском матче обыграли болгарский «Лудогорец».«Спартак» в Австрии обыграл сербский «Вождовац»Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче взяли верх в матче с сербским клубом «Вождовац».ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матчеФутболисты московского ЦСКА переиграли в товарищеском матче, который прошел в рамках второго предсезонного сбора армейцев, сербский «Партиззан» со счетом 3:0.
MMA
Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут Емельяненко
Теннис
Рублев за 3,5 часа обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона
Хоккей
Хиетанен остается в «Динамо»
Футбол
Карпин не включил ни одного игрока сборной России в символическую сборную Кубка конфедераций
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости