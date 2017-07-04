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Артем Милевский: Братва, спасибо за сезон! Было круто быть частью такой команды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинский нападающий Артем Милевский попрощался с «Тосно». Напомним, игрок защищал цвета российского клуба с осени 2016 года.

«Братва, спасибо за сезон, за эмоции! Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать! Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ и, конечно, без травм!», – написал игрок на своей странице в Instagram.

За «Тосно» 32-летний форвард провел 18 матчей и отдал 3 голевых паса.

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