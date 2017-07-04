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Агенты Эрнани провели переговоры с итальянским клубом (фото)

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители хавбека «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка серии А СПАЛ Давиде Ваньяти.

Согласно источнику, итальянский клуб планирует взять в аренду бразильского игрока с правом выкупа. 

Отмечается, что что стороны обсуждали возможный переход Эрнани в СПАЛ с понижением зарплаты. Напомним, в «Зените» 23-летний футболист зарабатывает 1,2 млн евро в год.

В минувшем сезоне Эрнани провел 8 матчей в РФПЛ, однако результативными действиями не отметился.

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