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«Урал» уступил чемпиону Сербии, «Тосно» одолело загребское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дебютант РФПЛ «Тосно» на сборе в Словении обыграл серебряного призера чемпионата Хорватии загребское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Антон Заболотный.

Другой российский клуб «Урал» сегодня провел контрольный матч против чемпиона Сербии «Партизана».

Команда из Екатеринбурга потерпела поражение с минимальным счетом. Единственный гол был забит в конце встречи. В ворота «Урала» был назначен пенальти.

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