«Урал» уступил чемпиону Сербии, «Тосно» одолело загребское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Дебютант РФПЛ «Тосно» на сборе в Словении обыграл серебряного призера чемпионата Хорватии загребское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Антон Заболотный.
Другой российский клуб «Урал» сегодня провел контрольный матч против чемпиона Сербии «Партизана».
Команда из Екатеринбурга потерпела поражение с минимальным счетом. Единственный гол был забит в конце встречи. В ворота «Урала» был назначен пенальти.
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