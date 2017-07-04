Экс-голкипер «Ростова» Амельченко завершил карьеру в 32 года по состоянию здоровья

Как сообщает официальный сайт минского клуба «Крумкачы», белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям за «Локомотив», «Ростов», «Москву» и «Терек», завершил карьеру в возрасте 32 лет из-за проблем со здоровьем.

«Врачи сказали, что нельзя играть в футбол из-за проблем с коленом, пока не выздоровею, мне ничего делать нельзя. Два месяца уже прохожу процедуры. Я не знаю, надолго ли все затянется. Врачи из Германии сказали делать операцию, потом полгода-год восстанавливаться. Слезы наворачивались, когда позвонили и сообщили. Сейчас, конечно, смирился. В Минске советовался с опытными врачами, сказали, если в футбол играть не буду, то лучше не делать операцию. Но в футбол больше не играть.

Лучше вовремя закончить, потому что потом может быть и хуже. Можно делать операцию, долго восстанавливаться, и неизвестно, пойдет ли восстановление как надо. А мне будет 33, не факт, что я кому-то буду нужен уже», – цитирует Амельченко сайт минского клуба.

Добавим, что в активе игрока 7 матчей за сборную Белоруссии.