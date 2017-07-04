Хавбек «Легии» прошел медобследование в «Краснодаре», но в последний момент отказался от перехода
Источник: Przeglad SportowyКомментарии
Как сообщает Przeglad Sportowy, полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ не станет игроком «Краснодара».
По информации источника, клубы согласовали трансфер 28-летнего бельгийца, однако сделка сорвалась в последний момент. Отмечается, что футболист прибыл в расположение российского клуба, успешно прошел медосмотр и собирался подписывать контракт, однако в итоге отказался от перехода. О причинах такого решения источник не сообщает.
В минувшем сезоне Оджиджа-Офоэ провел 42 матча, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.
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