Роберто Манчини: Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Аустрии» (2:1).

– Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат – он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры.



– Если сравнивать этот матч с двумя предыдущими, то чувствуется прогресс и то, что ваши идеи находят отклик у футболистов?

– Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям.



– «Зенит» сегодня сыграл двумя полноценными составами. У вас появляется чувство определенности, кто будет получать больше игрового времени, а кто меньше?

– Нет, пока никакого определенного решения нет. Я смотрю за прогрессом игроков, как они улучшаются от матча к матчу и потом уже приму финальное решение.



– Все в последнее время говорят о Паредесе, все знают, что он хотел бы играть под нападающими, в этом матче он был опорником. Насколько эта роль подходит ему сейчас здесь и как-то она изменится в будущем?

– На самом деле, это всегда была его позиция – опорного полузащитника, и в ней он чувствует себя лучше всего. Он практически не играл под нападающими. Та позиция, на которой он играл сегодня, для него оптимальна.

– Если мы берем тот состав, который вышел на первый тайм, то Кокорин был самым опытным из тех 11 футболистов, что вышли с самого начала. Что касается Жулиано, то это был чистый эксперимент – мы решили посмотреть, каков он будет на позиции чистого центрального нападающего, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом товарищеском матче второго сбора в Австрии «Зенит» победил «Аустрию» со счетом 2:1. Единственный гол в составе австрийцев забил Петар Филипович, за сине-бело-голубых отличились Жулиано и Юрий Жирков.

Стартовый состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин (капитан), Дзюба.

Во второй тайме сыграли: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.

Напомним, второй сбор в Австрии, где зенитовцы находятся с 30 июня, пройдет до 8 июля – в этот день подопечные Манчини проведут еще одну контрольную встречу. На первом сборе сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).