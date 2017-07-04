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Роберто Манчини: Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Аустрии» (2:1).

– Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат – он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры.

– Если сравнивать этот матч с двумя предыдущими, то чувствуется прогресс и то, что ваши идеи находят отклик у футболистов?
– Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям. 

– «Зенит» сегодня сыграл двумя полноценными составами. У вас появляется чувство определенности, кто будет получать больше игрового времени, а кто меньше?
– Нет, пока никакого определенного решения нет. Я смотрю за прогрессом игроков, как они улучшаются от матча к матчу и потом уже приму финальное решение. 

– Все в последнее время говорят о Паредесе, все знают, что он хотел бы играть под нападающими, в этом матче он был опорником. Насколько эта роль подходит ему сейчас здесь и как-то она изменится в будущем?
– На самом деле, это всегда была его позиция – опорного полузащитника, и в ней он чувствует себя лучше всего. Он практически не играл под нападающими. Та позиция, на которой он играл сегодня, для него оптимальна.

– Жулиано – центральный нападающий, Кокорин – капитан: это эксперимент или нет?
– Если мы берем тот состав, который вышел на первый тайм, то Кокорин был самым опытным из тех 11 футболистов, что вышли с самого начала. Что касается Жулиано, то это был чистый эксперимент – мы решили посмотреть, каков он будет на позиции чистого центрального нападающего, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом товарищеском матче второго сбора в Австрии «Зенит» победил «Аустрию» со счетом 2:1. Единственный гол в составе австрийцев забил Петар Филипович, за сине-бело-голубых отличились Жулиано и Юрий Жирков. 

Стартовый состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин (капитан), Дзюба.

Во второй тайме сыграли: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.

Напомним, второй сбор в Австрии, где зенитовцы находятся с 30 июня, пройдет до 8 июля – в этот день подопечные Манчини проведут еще одну контрольную встречу. На первом сборе сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1). 

Матч

Зенит - Аустрия - 2:1 (0:1)

Голы

Филипович 28 (0:1). Жулиано 53 (1:1). Жирков 74 (2:1).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 45), Цаллагов (Жирков, 45), Карпов (Кузяев, 45), Иванович (Анюков, 45), Эрнани (Жулиано, 45), Мак (Паредес, 45), Нобоа (Кришито, 45), Маурисио (Ерохин, 45), Молло (Хави Гарсия, 45), Дзюба (Шатов, 45), Кокорин (Полоз, 45)

Место и дата

04 июля 19:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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