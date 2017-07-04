Дмитрий Полоз: Манчини хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Аустрии» (2:1).

– Хорошо, что мы победили. Думаю, что во втором тайме нам пришлось чуть-чуть полегче, поскольку соперник подустал. И мы сыграли лучше во второй половине.



– Раскройте секрет: как Манчини общается с футболистами? Как вы его охарактеризуете?

– Тренер-профессионал, топ-уровня. Все это видят и понимают. Его результаты в прошлых командах об этом говорят. Общается он, в основном, через переводчиков – два-три человека могут спокойно его перевести.



– Какое впечатление он производит: серьезного или улыбчивого человека?

– В меру и того, и того. Думаю, скорее, серьезного. Он хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу.



– Помогает ли в адаптации большое количество экс-футболистов «Ростова» в команде?

– Уже говорил, что с адаптацией никаких вопросов нет – все в команде общительные, все дружелюбные.



– Как оцените свое взаимодействие на поле?

– Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3, в первом – немножко иначе. Пока непривычно, две-три тренировки работали в таком сочетании, пытались какие-то комбинации отработать, но, уверен, дальше все будет налаживаться в плане атакующей игры. Для этого нужно работать и работать.



– Создалось ощущение, что Паредес не очень любит разговаривать.

– Разговаривает, но пока только через переводчика. Чаще всего на обеде с Нобоа общается – я рядом сижу и это вижу. А так – подсказывает, конечно, какими-то жестами, криками. Язык футбола же один, - приводит слова Полоза официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом товарищеском матче второго сбора в Австрии «Зенит» победил «Аустрию» со счетом 2:1. Единственный гол в составе австрийцев забил Петар Филипович, за сине-бело-голубых отличились Жулиано и Юрий Жирков.

Стартовый состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин (капитан), Дзюба.

Во второй тайме сыграли: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.

Напомним, второй сбор в Австрии, где зенитовцы находятся с 30 июня, пройдет до 8 июля – в этот день подопечные Манчини проведут еще одну контрольную встречу. На первом сборе сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).