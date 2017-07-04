Дмитрий Полоз: Манчини хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Аустрии» (2:1).
– Хорошо, что мы
победили. Думаю, что во втором тайме нам пришлось чуть-чуть полегче, поскольку
соперник подустал. И мы сыграли лучше во второй половине.
– Раскройте секрет: как Манчини общается с футболистами? Как вы его охарактеризуете?
– Тренер-профессионал, топ-уровня. Все это видят и понимают. Его результаты в прошлых командах об этом говорят. Общается он, в основном, через переводчиков – два-три человека могут спокойно его перевести.
– Какое впечатление он производит: серьезного или улыбчивого человека?
– В меру и того, и того. Думаю, скорее, серьезного. Он хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу.
– Помогает ли в адаптации большое количество экс-футболистов «Ростова» в команде?
– Уже говорил, что с адаптацией никаких вопросов нет – все в команде общительные, все дружелюбные.
– Как оцените свое взаимодействие на поле?
– Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3, в первом – немножко иначе. Пока непривычно, две-три тренировки работали в таком сочетании, пытались какие-то комбинации отработать, но, уверен, дальше все будет налаживаться в плане атакующей игры. Для этого нужно работать и работать.
– Создалось ощущение, что Паредес не очень любит разговаривать.
– Разговаривает, но пока только через переводчика. Чаще всего на обеде с Нобоа общается – я рядом сижу и это вижу. А так – подсказывает, конечно, какими-то жестами, криками. Язык футбола же один, - приводит слова Полоза официальный сайт «Зенита».
Напомним, в первом товарищеском матче второго сбора в Австрии «Зенит» победил «Аустрию» со счетом 2:1. Единственный гол в составе австрийцев забил Петар Филипович, за сине-бело-голубых отличились Жулиано и Юрий Жирков.
Стартовый состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин (капитан), Дзюба.
Во второй тайме сыграли: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.
Напомним, второй сбор в Австрии, где зенитовцы находятся с 30 июня, пройдет до 8 июля – в этот день подопечные Манчини проведут еще одну контрольную встречу. На первом сборе сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).
Матч
Голы
Филипович 28 (0:1). Жулиано 53 (1:1). Жирков 74 (2:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Лунев, 45), Цаллагов (Жирков, 45), Карпов (Кузяев, 45), Иванович (Анюков, 45), Эрнани (Жулиано, 45), Мак (Паредес, 45), Нобоа (Кришито, 45), Маурисио (Ерохин, 45), Молло (Хави Гарсия, 45), Дзюба (Шатов, 45), Кокорин (Полоз, 45)
Место и дата
04 июля 19:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция