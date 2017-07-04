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Санчес решил пересмотреть предложение «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не торопится покидать лондонский «Арсенал». Об этом сообщает La Tercera.

По информации источника, форвард принял решение еще раз изучить предложение «пушкарей» о продлении действующего контракта. 

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов выполнить все требования игрока по заработной плате, но футболист хочет все тщательно обдумать. Также источник уверяет, что «Бавария» не выбыла из борьбы за Санчеса и по-прежнему проявляет к нему интерес.

Добавим, что в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Алексис заявил, что уже определился со своим будущим.

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