Шишкин написал прощальное письмо «Локомотиву»

Защитник сборной России Роман Шишкин, который накануне покинул московский «Локомотив» и стал игроком «Краснодара», попрощался со столичным клубом.

«За семь лет, которые я провел в «Локомотиве», клуб стал для меня родным. У нас были победы – Кубок России в 2015, бронза чемпионата в 2014. Были поражения. Были моменты, когда что-то не получалось на поле, но я всегда был честен по отношению к болельщикам и партнерам по команде. Выходить на поле и биться до конца – по-другому и быть не могло.

Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми я играл в «Локомотиве», болельщикам, которые искренне поддерживали команду и меня лично, тренерам, с которыми довелось поработать, и, конечно, всему персоналу «Локо». Спасибо за совместную работу и вашу поддержку за все эти годы! Жму руку каждому из вас!», – написал Шишкин на своей странице в Instagram.

Напомним, защитник выступал за красно-зеленых с 2010 года. За это время Роман провел 183 матча, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что вторую половину минувшего сезона 30-летний футболист провел в «Краснодаре».