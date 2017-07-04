Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантаж

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также рассказал, будет ли еще петербургский клуб покупать новых игроков.

– «Зенит» за нынешнее межсезонье совершил уже шесть трансферов, и это довольно много. Довольны ли вы покупками, которые были совершены и ждать ли болельщикам новых приобретений?

– Мы довольны всеми покупками. Вы сегодня видели – во второй половине семь игроков российских играло и играло очень прилично. Прорисовывается новая команда. Из первого состава, конечно, тоже несколько человек попадут в основной состав, поэтому, как мне кажется, конечно, надо будет еще кое-кого приобрести.



– То есть, ждать стоит?

– Ждать стоит и не одного человека.



– По поводу Маноласа… Вроде бы все было неплохо и даже Паредес в интервью сказал, что Манолас уже объявил себя игроком «Зенита», но что-то застопорилось.

– Нет, мы проводим достаточно жесткую политику с точки зрения футбольного бизнеса. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантаж.



– По поводу вот этих слухов, может быть, их можно развеять – обмен Дзюбы на Смолова…

– Ну, вы меня не первый день знаете – я слухи не комментирую, а вся команда, которая сейчас находится на сборах, это все наши игроки, мы их ценим, любим, уважаем и будем развивать, - приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».

Напомним, переговоры по Маноласу приостановились из-за того, что футболист не хочет получать зарплату в рублях. Также сообщалось о том, что «Рома» разрешила игроку переходить только в «Зенит». В сезоне-2016/17 грек провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

На сегодняшний день «Зенит» подписал защитников Дмитрия Богаева («Паланга»), Павла Терентьева («Ростов»), полузащитников Кристиана Нобоа, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза (все - «Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат») и Леандро Паредеса («Рома»).