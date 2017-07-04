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Филатов перезаключил контракт с «Ладой», «Нефтехимик» расторг соглашение с Альшевским

Источник:  КХЛКомментарии

Как сообщает пресс-служба КХЛ, нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение с «Ладой», рассчитанное на один год.

Отмечается, что «Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Станиславом Альшевским по собственной инициативе. 

Напомним, в минувшем сезоне Филатов сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 40 очков при показателе полезности «+1».

Что касается Альшевского, то он выступал в минувшем сезоне в «Куньлунь Ред Стар». Станислав принял участие в 12 матчах, в которых набрал 2 очка (0+2). В составе «Нефтехимика» форвард вышел на лед всего дважды, не отметившись результативными действиями.

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