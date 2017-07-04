Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова нанесла поражение представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время спортсменка из РФ важды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не позволила оппонентке создать ни одной возможности сделать брейк.

Таким образом, 29-летняя москвичка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, во втором круге встретится со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, либо с Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг