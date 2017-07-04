Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова нанесла поражение представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время спортсменка из РФ важды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не позволила оппонентке создать ни одной возможности сделать брейк.
Таким образом, 29-летняя москвичка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, во втором круге встретится со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, либо с Онс Жабер из Туниса.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - ван Уйтванк Э. (Бельгия) - 6:3, 6:1
Место и дата
04 июля 19:00, , Онлайн-трансляция
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