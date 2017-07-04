Пуллен покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта
Источник: БК «Химки»Комментарии
Как информирует официальный сайт «Химок», американский баскетболист Джейкоб Пуллен покинул подмосковный клуб.
«Выражаем игроку благодарность за совместную работу, желаем крепкого здоровья и успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении.
Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок провел 23 матча, в которых в среднем набирал 8,9 очка, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи.
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