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Пуллен покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Как информирует официальный сайт «Химок», американский баскетболист Джейкоб Пуллен покинул подмосковный клуб.

«Выражаем игроку благодарность за совместную работу, желаем крепкого здоровья и успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок провел 23 матча, в которых в среднем набирал 8,9 очка, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи.

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