Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон

Нападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.

Kovalchuk will return to KHL for one more season, Post has learned. Will become free agent next 7/1. Am told NJ made effort to make deal. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) 4 июля 2017 г.

In end, it was Kovalchuk's decision to return after Shero made attempts to make trades. Just did not work out. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) 4 июля 2017 г.

- Как нам стало известно, Ковальчук вернется в КХЛ на один сезон, а 1 июля следующего года станет свободным агентом. Как я говорил, «Нью-Джерси» приложили усилия, чтобы совершить сделку.



В конце концов, Ковальчук принял решение после того, как Шеро (генменеджер «Нью-Джерси» - Прим. ред.) предпринял несколько попыток сделать обмен. Просто ничего не сработало, - написал Брукс в твиттере.

Напомним, 30 апреля истек срок контракта Ковальчука с петербургским СКА. В НХЛ права на нападающего принадлежат «Нью-Джерси», который хоккеист покинул летом 2013 года. В мае Шеро заявил, что Ковальчук хочет вернуться в североамериканскую лигу.

В составе армейцев 34-летний нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 Ковальчук провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков. В Кубке Гагарина-2017 форвард отметился 9 (6+3) очками в 18 играх.