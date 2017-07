Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон

Нападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.

Kovalchuk will return to KHL for one more season, Post has learned. Will become free agent next 7/1. Am told NJ made effort to make deal.