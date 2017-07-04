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Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон

Источник:  Twitter.comКомментарии

Нападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.

- Как нам стало известно, Ковальчук вернется в КХЛ на один сезон, а 1 июля следующего года станет свободным агентом. Как я говорил, «Нью-Джерси» приложили усилия, чтобы совершить сделку. 

В конце концов, Ковальчук принял решение после того, как Шеро (генменеджер «Нью-Джерси» - Прим. ред.) предпринял несколько попыток сделать обмен. Просто ничего не сработало, - написал Брукс в твиттере.

Напомним, 30 апреля истек срок контракта Ковальчука с петербургским СКА. В НХЛ права на нападающего принадлежат «Нью-Джерси», который хоккеист покинул летом 2013 года. В мае Шеро заявил, что Ковальчук хочет вернуться в североамериканскую лигу. 

В составе армейцев 34-летний нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 Ковальчук провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков. В Кубке Гагарина-2017 форвард отметился 9 (6+3) очками в 18 играх.  

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