Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге Уимблдона
Россиянка Светлана Кузнецова стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Туниса Онс Жабер.
Встреча, которая длилась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2.
За все время игры спортсменка из РФ отыграла оба брейк-пойнта, сделала 3 брейка, 12 «виннерсов» и 9 невынужденных ошибок. Онс активно выиграла 14 розыгрышей при 25 невынужденных.
Таким образом, 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, встретится во втором круге со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее разгромила Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Жабер О. (Тунис) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 2:6
Место и дата
04 июля 19:00, , Онлайн-трансляция