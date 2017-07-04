Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Туниса Онс Жабер.

Встреча, которая длилась 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2.

За все время игры спортсменка из РФ отыграла оба брейк-пойнта, сделала 3 брейка, 12 «виннерсов» и 9 невынужденных ошибок. Онс активно выиграла 14 розыгрышей при 25 невынужденных.

Таким образом, 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, встретится во втором круге со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее разгромила Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг