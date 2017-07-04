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Руководство «Ривер Плейта»: Трансфер Дриусси откладывается из-за допингового скандала

Источник:  el graficoКомментарии

Представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил, что нападающий Себастьян Дриусси, на которого претендует «Зенит», покинет аргентинский клуб. 

- Мыслями Дриусси в другом месте, поэтому его нет с нами здесь, в Парагвае. Себастьян не играет за «Ривер Плейт», поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от «Зенита» нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом. При этом интерес к Себастьяну проявляют и другие клубы, но «Зенит» их опережает, - приводит слова Франческоли El Grafico.

Напомним, 23 июня Goal.com сообщил, что «Зенит» был готов приобрести игрока за 20 миллионов евро. Однако из-за информации о положительном допинг-тесте Себастьяна и еще шести футболистов команды сделка может сорваться.  

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив».  

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