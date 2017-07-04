«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы, проиграв четвертой команде Люксембурга

Футболисты «Рейнджерс» в рамках квалификации Лиги Европы уступили в Люксембурге местной команде «Прогресс Нидеркорн» со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме – на 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.

Учитывая результат первого матча (1:0 в пользу шотландского клуба), «Прогресс Нидеркорн» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Отметим, что клуб из Люксембурга по итогам минувшего сезона занял 4 место в таблице национального первенства.