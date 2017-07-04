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«Урал» подписал полузащитника «Зенита»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев продолжит карьеру в «Урале», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на представителя игрока Ираклия Гечекори.

Соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано на два года.

Напомним, 23-летний игрок - воспитанник «Зенита». В составе основной команды он провел 10 матчей, также Евссев выступал за вторую и молодежную команды петербургского клуба. 

В сезоне-2016/17 в ФНЛ за «Зенит-2» Алексей провел 28 матчей, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.  

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