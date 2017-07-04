«Урал» подписал полузащитника «Зенита»

Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантаж

мПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также рассказал, будет ли еще петербургский клуб покупать новых игроков.