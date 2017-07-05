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Экс-защитник «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа» (фото)

Источник:  ФК «Бешикташ»Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт 34-летнего футболиста с мадридской командой истек в июне, поэтому в стамбульский клуб он перешел бесплатно на правах свободного агента. Условия соглашения португальца с «Бешикташем» будут объявлены позже.

В составе «Реала» с 2007 года он сыграл 334 матча, забил 15 мячей, отдал 19 голевых передач, заработал 80 желтых и 6 красных карточек.

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