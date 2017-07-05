Экс-защитник «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа» (фото)
Источник: ФК «Бешикташ»Комментарии
Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе продолжит карьеру в
«Бешикташе», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Контракт 34-летнего футболиста с мадридской командой истек в июне, поэтому в стамбульский клуб он перешел бесплатно на правах свободного агента. Условия соглашения португальца с «Бешикташем» будут объявлены позже.
Kepler Laveran Lima Ferreira’nın (Pepe) Transferi İçin Görüşmelere Başlandıhttps://t.co/PiujJnDYFJ#Beşiktaş pic.twitter.com/WGztfCL16N— Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 июля 2017 г.
В составе «Реала» с 2007 года он сыграл 334 матча, забил 15 мячей, отдал 19 голевых передач, заработал 80 желтых и 6 красных карточек.
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