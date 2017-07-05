Бразилия обыграла Канаду на старе «Финала шести» Мировой Лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной Бразилии обыграли команду Канады в
рамках группового этапа «Финала шести» Мировой лиги.
Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со
счетом 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19) в пользу хозяев турнира.
В следующем матче канадцы 5 июля сыграют со сборной России.
Бразильцы с россиянами сыграют 6 июля.
Напомним, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
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