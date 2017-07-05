«Наполи» заплатил 10 млн евро за 20-летнего форварда «Бордо»
Источник: ФК «Наполи»Комментарии
Нападающий «Бордо» Адам Унас стал игроком «Наполи», сообщает
пресс-служба итальянского клуба.
Условия соглашения 20-летнего алжирца с неаполитанским
клубом будут объявлены позже.
Также не сообщается стоимость сделки, но по данным авторитетного
немецкого сайта transfermarkt.de,
французский клуб выручил от этого трансфера не менее 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Унас в составе «Бордо» принял участие в 30 матчах, забил четыре мяча, отдал три результативные передачи, заработал пять желты и одну красную карточку.
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