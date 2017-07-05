«Наполи» заплатил 10 млн евро за 20-летнего форварда «Бордо»

Нападающий «Бордо» Адам Унас стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Условия соглашения 20-летнего алжирца с неаполитанским клубом будут объявлены позже.

Также не сообщается стоимость сделки, но по данным авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de, французский клуб выручил от этого трансфера не менее 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Унас в составе «Бордо» принял участие в 30 матчах, забил четыре мяча, отдал три результативные передачи, заработал пять желты и одну красную карточку.

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