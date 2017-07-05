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Астемир Гордюшенко: Гончаренко дает молодежи дополнительные задания

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о тренировках с командой на сборе в Австрии.

– Идет последняя неделя сборов, не за горами возвращение в Россию и начало сезона. По твоим ощущениям, насколько хорошо уже готова команда?
– Сначала было тяжело, но мы уже давно вошли в тренировочный ритм, физика стала заметно лучше, остается наладить какие-то технические, тактические вещи. Здесь, как говорят наши тренеры, предела совершенству нет. А так, к старту сезона все должно быть в порядке.

– Как дела у молодежи? Опытные игроки по обыкновению подняли планку очень высоко, удается за ними поспевать?
– Мне кажется, сейчас мы уже адаптировались к этому ритму, к взрослому футболу. Тем более что работаем мы чуть больше: после тренировок остаемся, и Виктор Михайлович дает нам дополнительные задания.

– В чем их суть?
– Тренеры хотят, чтобы мы привыкали к новому уровню, делали все быстрее, качественнее. Если замечают какие-то ошибки или видят, что мы где-то не успеваем, подсказывают нам, разбирают эти эпизоды. Виктор Михайлович говорит, как нужно было сыграть, и потом, в следующем похожем моменте, уже становится ясно, как действовать.

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