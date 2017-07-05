Астемир Гордюшенко: Играем на сборе в FIFA, разбившись по парам

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал об отдыхе на сборе в Австрии.

– Удается немного переключаться на что-то другое в часы отдыха? Помнится, на предыдущих сборах ребята единогласно признавали тебя лучшим в игре на PlayStation в FIFА.

– Сейчас уровень подравнялся, да и играем мы теперь по парам: я с Хетагом Хосоновым, а Костя Кучаев с Федей Чаловым. Идет упорная борьба, но в последних играх мы все-таки побеждаем чаще.

– Какие команды выбираете?

– Самые разные. Собираемся обычно после ужина, играем два на два. Призов у нас нет, просто на интерес. Главное — победить и хорошо провести время. Мне нравится FIFA-17, дома играю в Ultimate, но сейчас, когда я на сборах, мою карьеру продолжает брат Раид. Дошли до второго дивизиона, это пока мой максимум. В этом режиме лучший у нас Никита Чернов, он рассказывал, что много раз побеждал в первом дивизионе.