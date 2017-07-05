Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Астемир Гордюшенко: Играем на сборе в FIFA, разбившись по парам

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал об отдыхе на сборе в Австрии.

– Удается немного переключаться на что-то другое в часы отдыха? Помнится, на предыдущих сборах ребята единогласно признавали тебя лучшим в игре на PlayStation в FIFА.
– Сейчас уровень подравнялся, да и играем мы теперь по парам: я с Хетагом Хосоновым, а Костя Кучаев с Федей Чаловым. Идет упорная борьба, но в последних играх мы все-таки побеждаем чаще.

– Какие команды выбираете?
– Самые разные. Собираемся обычно после ужина, играем два на два. Призов у нас нет, просто на интерес. Главное — победить и хорошо провести время. Мне нравится FIFA-17, дома играю в Ultimate, но сейчас, когда я на сборах, мою карьеру продолжает брат Раид. Дошли до второго дивизиона, это пока мой максимум. В этом режиме лучший у нас Никита Чернов, он рассказывал, что много раз побеждал в первом дивизионе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Астемир Гордюшенко: Гончаренко дает молодежи дополнительные заданияПолузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о тренировках с командой на сборе в Австрии.Акинфеев грозится уйти из сборной? Ему есть замена, но о ней все забылиАкинфеев грозится уйти из сборной? Ему есть замена, но о ней все забыли«Советский спорт» сравнивает Антона Митрюшкина с первым номером сборной России.Марио Фернандес: Не считаю себя лучшим в РФПЛЗащитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что не считает себя лучшим фланговым игроком в России.ФК «Локомотив» подпишет победителя отборочного турнира по FIFAКиберспортивное подразделение «Локомотива» объявило о старте отборочного турнира, победитель которого подпишет контакт с клубом и будет представлять «железнодорожников» на киберспортивной арене.Сергей Юран: Фавориты РФПЛ – «Спартак» и «Зенит». ЦСКА будет сложноЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о фаворитах предстоящего сезона РФПЛ.«Спартак» – снова чемпион, а «Зенит» готовит еще один супертрансфер (видео)«Спартак» – снова чемпион, а «Зенит» готовит еще один супертрансфер (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в АвстрииФутболисты ЦСКА Алан Дзагоев, Виктор Васин и Александр Головин присоединились к команде на предсезонном сборе в Австрии.Сергей Ткачев: В ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в арендуПолузащитник Сергей Ткачев рассказал, как состоялся его переход из ЦСКА в «Арсенал», за который он будет выступать на правах аренды.«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Поветкин победил Руденко, Пакьяо проиграл Хорну, Паредес перешел в «Зенит», а Дадонов вернулся во «Флориду». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра.Виктор Гончаренко: Находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионатеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче.«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»Московский ЦСКА разгромил чемпионов Сербии в контрольном матче на сборах.ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матчеФутболисты московского ЦСКА переиграли в товарищеском матче, который прошел в рамках второго предсезонного сбора армейцев, сербский «Партиззан» со счетом 3:0.ЦСКА – «Партизан». ОнлайнВ рамках товарищеского матча московский ЦСКА сыграет с сербской командой «Партизан».«Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника ТкачеваПолузащитник ЦСКА Сергей Ткачев пополнил состав тульского «Арсенала», за который будет выступать на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.Форвард «Партизана» попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака»Нападающий «Партизана» Урош Джурджевич находится в сфере интересов ЦСКА и «Спартака». Об этом информирует Sportske.net.«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео)«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия – победитель молодежного ЧЕ, свадьба Лео Месси и первый день Диего Марадоны в Москве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Никита Чернов: Год скучал по шуткам братьев БерезуцкихЗащитник ЦСКА Никита Чернов, вернувшийся из аренды из «Енисея», рассказал о том, как скучал по армейской команде.
Хоккей
Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон
Теннис
Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге Уимблдона
Футбол
Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантаж
Футбол
Шишкин написал прощальное письмо «Локомотиву»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Астемир Гордюшенко
Астемир Гордюшенковсе новости
FIFA 17
FIFA 17