Астемир Гордюшенко: Играем на сборе в FIFA, разбившись по парам
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал об отдыхе на
сборе в Австрии.
– Удается немного
переключаться на что-то другое в часы отдыха? Помнится, на предыдущих сборах
ребята единогласно признавали тебя лучшим в игре на PlayStation в FIFА.
– Сейчас уровень подравнялся, да и играем мы теперь по парам: я с Хетагом Хосоновым, а Костя Кучаев с Федей Чаловым. Идет упорная борьба, но в последних играх мы все-таки побеждаем чаще.
– Какие команды
выбираете?
– Самые разные. Собираемся обычно после ужина, играем два на два. Призов у нас нет, просто на интерес. Главное — победить и хорошо провести время. Мне нравится FIFA-17, дома играю в Ultimate, но сейчас, когда я на сборах, мою карьеру продолжает брат Раид. Дошли до второго дивизиона, это пока мой максимум. В этом режиме лучший у нас Никита Чернов, он рассказывал, что много раз побеждал в первом дивизионе.