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«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий молодежной сборной Бразилии и «Коринтианса» Леонардо Родригес Лима, известный как Леонардо Жаба, подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ахмат», об этом сообщил президент грозненского клуб Магомед Даудов.

«Ахмат» пополнился еще одним новичком. Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодежной сборной Бразилии и клуба «Коринтианс» Леонардо Родригесом Лимой.

 Юному бразильскому дарованию не исполнилось еще девятнадцати лет. Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб.

Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвертым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе еще ярче раскрылся его талант», - написал Даудов в инстаграме.

Дорогие друзья! Футбольный клуб "АХМАТ", носящий имя Первого Президента ЧР, Героя России, АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан), пополнился ещё одним новичком. Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодёжной сборной Бразилии и клуба "Коринтианс" Леонардо Родригес Лима. Юному бразильскому дарованию не исполнилось ещё девятнадцати лет. Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея преложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Грозный #Чечня

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

Жаба является воспитанником «Коринтианса». За основную команду в минувшем сезоне сыграл всего один матч. В активе 18-летнего форварда 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.

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