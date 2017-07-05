«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии
Нападающий молодежной сборной Бразилии и «Коринтианса»
Леонардо Родригес Лима, известный как Леонардо Жаба, подписал пятилетний
контракт с футбольным клубом «Ахмат», об этом сообщил президент грозненского
клуб Магомед Даудов.
«Ахмат» пополнился еще одним новичком. Мы
подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодежной сборной Бразилии
и клуба «Коринтианс» Леонардо Родригесом Лимой.
Юному бразильскому
дарованию не исполнилось еще девятнадцати лет. Своей изящной игрой,
блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил
на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от
многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб.
Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвертым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе еще ярче раскрылся его талант», - написал Даудов в инстаграме.
Дорогие друзья! Футбольный клуб "АХМАТ", носящий имя Первого Президента ЧР, Героя России, АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан), пополнился ещё одним новичком. Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодёжной сборной Бразилии и клуба "Коринтианс" Леонардо Родригес Лима. Юному бразильскому дарованию не исполнилось ещё девятнадцати лет. Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея преложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Грозный #Чечня
Жаба является воспитанником «Коринтианса». За
основную команду в минувшем сезоне сыграл всего один матч. В активе 18-летнего
форварда 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.