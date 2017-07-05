«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии

Нападающий молодежной сборной Бразилии и «Коринтианса» Леонардо Родригес Лима, известный как Леонардо Жаба, подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ахмат», об этом сообщил президент грозненского клуб Магомед Даудов.

«Ахмат» пополнился еще одним новичком. Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодежной сборной Бразилии и клуба «Коринтианс» Леонардо Родригесом Лимой.

Юному бразильскому дарованию не исполнилось еще девятнадцати лет. Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб.

Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвертым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе еще ярче раскрылся его талант», - написал Даудов в инстаграме.

Жаба является воспитанником «Коринтианса». За основную команду в минувшем сезоне сыграл всего один матч. В активе 18-летнего форварда 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.