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Бекхэм объяснил поцелуй в губы с пятилетней дочерью

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем объяснил, почему опубликовал фотографию, на которой он целует пятилетнюю дочь Харпер в губы.

– Я всегда целую своих детей в губы. Только не Бруклина, ему уже 18. Для него это будет странно – приводит слова Бекхэма «Lenta.Ru». – В таких же условиях я рос сам. Мы с Викторией хотим показать детям нашу любовь, защиту и поддержку. 

Напомним, Бэкхем разместил фотографию в своем аккаунте в Instagram. В комментариях многие пользователи выразили недоумение и назвали такой поцелуй странным.

Kiss for Daddy ❤️

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

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