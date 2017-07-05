Бекхэм объяснил поцелуй в губы с пятилетней дочерью

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем объяснил, почему опубликовал фотографию, на которой он целует пятилетнюю дочь Харпер в губы.

– Я всегда целую своих детей в губы. Только не Бруклина, ему уже 18. Для него это будет странно – приводит слова Бекхэма «Lenta.Ru». – В таких же условиях я рос сам. Мы с Викторией хотим показать детям нашу любовь, защиту и поддержку.

Напомним, Бэкхем разместил фотографию в своем аккаунте в Instagram. В комментариях многие пользователи выразили недоумение и назвали такой поцелуй странным.