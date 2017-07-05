Представитель Руденко: Мы очень огорчены результатом поединка с Поветкиным

Представитель боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев, после поражения от Александра Поветкина, рассказал о состоянии здоровья украинца.

– Как Андрей сам оценил итоги поединка?

– Он не до конца доволен собой, - рассказал Елисеев в интервью для «RT на русском». Многие мои коллеги говорят, мол, не стоит расстраиваться – Руденко выглядел достойно. Но все мы очень огорчены результатом, потому что серьезно готовились именно под Поветкина и были уверены в своей победе.

– В первом же раунде украинский боксер едва не снялся, но в итоге выстоял весь поединок. В этом моменте можно найти позитив?

– Конечно. В первом раунде вопрос о снятии действительно стоял остро. Был момент, когда Андрей готов был это сделать, но мы всей командой убедили его продолжать. Досрочный конец был невыгоден никому. В таком случае бой либо был признан несостоявшимся, либо Руденко получил бы технический нокаут. Учитывая случившееся, довольны, что бой не завершился досрочно. В первую очередь сильно переживали и за здоровье Андрея. Пока судья пытался выяснить, что с нашим боксером, Руденко ясно дал понять, что у него спазм.

Сейчас у него все в порядке со здоровьем. Пока не созванивались, но он на всякий случай должен был сделать МРТ. Вроде бы чувствует себя в порядке. Дай бог, серьезных травм удалось избежать.