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Представитель Руденко: Если команда Поветкина предложит реванш – согласимся

Источник:  RT на русскомКомментарии

Представитель украинского боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев, после поражения от Александра Поветкина, рассказал о возможном реванше с россиянином.

– Вы говорили, что хотите еще раз встретиться с Поветкиным…
– Я такого не говорил, – приводит слова Елисеева «RT на русском». – Меня спросили о реванше, и я ответил, что, если вдруг команда Александра предложит такой вариант – согласимся. Сам я не говорил о реванше.

– В контракте такой опции не было?
– Нет, этот пункт отсутствовал.

– Руденко впервые боксировал в России. Готов ли он сюда вернуться и провести еще, может, не один бой в нашей стране?
 — Почему нет? Если нам поступит интересное предложение, и это будет целесообразный ход, то мы с удовольствием согласимся. Для нас не имеет значения, в какой точке земного шара проводить свои поединки. Нам важно понимать, чтобы в случае победы было движение вперед.

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