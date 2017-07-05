Представитель Руденко: Если команда Поветкина предложит реванш – согласимся

Представитель украинского боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев, после поражения от Александра Поветкина, рассказал о возможном реванше с россиянином.

– Вы говорили, что хотите еще раз встретиться с Поветкиным…

– Я такого не говорил, – приводит слова Елисеева «RT на русском». – Меня спросили о реванше, и я ответил, что, если вдруг команда Александра предложит такой вариант – согласимся. Сам я не говорил о реванше.

– В контракте такой опции не было?

– Нет, этот пункт отсутствовал.

– Руденко впервые боксировал в России. Готов ли он сюда вернуться и провести еще, может, не один бой в нашей стране?

— Почему нет? Если нам поступит интересное предложение, и это будет целесообразный ход, то мы с удовольствием согласимся. Для нас не имеет значения, в какой точке земного шара проводить свои поединки. Нам важно понимать, чтобы в случае победы было движение вперед.