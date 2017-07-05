Франция победила США в матче «Финала шести» Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной
Франции обыграли команду США в рамках группового этапа «Финала шести» Мировой
лиги.
Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со
счетом 3:2 (27:25, 20:15, 17:25, 15:12) в пользу Франции.
В следующем матче американцы 5 июля сыграют со сборной
Сербии, а не следующий день с сербами встретятся французы.
Напомним, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
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