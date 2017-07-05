Франция победила США в матче «Финала шести» Мировой лиги

Волейболисты сборной Франции обыграли команду США в рамках группового этапа «Финала шести» Мировой лиги.

Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со счетом 3:2 (27:25, 20:15, 17:25, 15:12) в пользу Франции.

В следующем матче американцы 5 июля сыграют со сборной Сербии, а не следующий день с сербами встретятся французы.

Напомним, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.