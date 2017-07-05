Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шамиль Тарпищев: У нас нет спорта, который бы мог сам выжить

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в нашей стране нет спорта, который смог бы выжить сам.

– Если взять турниры Большого шлема, то US Open, например, еще два года назад давал 62 миллиона долларов прибыли, – рассказал Шамиль Тарпищев в интервью «Собеседнику». – Почему? Потому что весь бизнес строится в спорте на доходах от билетов и телевидения.

А у нас – билеты дорогие ты не можешь продавать, а для того, чтобы тебя показали, ты еще и сам заплатить должен. У нас нет механизма, который бы этот процесс наладил. Есть у нас хоть один вид спорта, который мог бы сам выжить? Нет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Тарпищев: На Федерера или Надаля пришли бы все, но у нас ресурсов нетПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев – о посещаемости Кубка Кремля.Шамиль Тарпищев: В российском теннисе – золотая молодежь, и она уже способна выигрыватьПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден в том, что в стране появится новое поколение звезд.Шамиль Тарпищев: Остапенко победила на «Ролан Гаррос» благодаря своему характеруПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.Шамиль Тарпищев: Мы счастливы, что Шарапова хорошо вернуласьГлава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Шараповой во встрече с Макаровой было тяжелее, чем в матче с ВинчиГлава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Старт у Шараповой получился великолепнымПрезидент Федерации тенниса России прокомментировал победу Марии Шараповой в первом матче после возвращения.Шамиль Тарпищев: Требовать от Шараповой результат здесь и сейчас – абсурдноПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Через полгода Шарапова будет в элитеШамиль Тарпищев: Через полгода Шарапова будет в элитеПрезидент Федерации тенниса России – о поражении нашей команды в Кубке Федерации и предстоящем возвращении Марии Шараповой в Тур.Сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа командПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при каких условиях национальная команда попадет в Мировую группу Кубка Федерации, а также прокомментировал поражения от сборной Бельгии.Шамиль Тарпищев: Не уверен, что Уильямс сможет вернуться на корт после родовПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что американке Серене Уильямс будет сложно вернуться на корт после рождения ребенка.Шамиль Тарпищев: В матче с Венгрией могут сыграть Рублев, Хачанов, Медведев и кто- то из опытных теннисистовПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто может сыграть в составе сборной России в матче с Венгрией в Кубке Дэвиса.Шамиль Тарпищев: Веснина сама выберет, кто она, парный или одиночный игрокПрезидент Российской федерации тенниса поздравил российскую теннисистку Елену Веснину с победой в турнире в Индиан-Уэллсе – первой для нее на турнире такого уровня в одиночном разряде.Шамиль Тарпищев: Вклад Владимира Дмитриева в развитие тенниса огроменШамиль Тарпищев: Вклад Владимира Дмитриева в развитие тенниса огроменПрезидент Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев оценил шансы российского кандидата на выборах президента Европейской ассоциации тенниса.Шамиль Тарпищев: В одиночке Веснина играет сейчас на уровне мировой десяткиПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Елены Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.Шамиль Тарпищев: Шансы Кузнецовой в финале предпочтительнееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе в финал турнира WTA BNP Paribas Open двух российских теннисисток – Елены Весниной и Светланы Кузнецовой.Шамиль Тарпищев: Встреча с президентом МОК Томасом Бахом прошла конструктивноПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что его встреча с главой МОК Томасом Бахом прошла в конструктивном ключе.Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland GarrosПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получил wild card на турнире «Большого шлема» Roland Garros в Париже.Шамиль Тарпищев: Бельгийская команда нам по зубамПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Кубка Федерации.Шамиль Тарпищев: У мужской сборной России очень хорошие перспективыПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя равноценными составами.Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей ДжоковичуПрезидент Федерации тенниса России и капитан сборной страны Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с сербами.
Теннис
Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге Уимблдона
Хоккей
Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон
Теннис
Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге Уимблдона
Футбол
Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантаж
все новости
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищеввсе новости