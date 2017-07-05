Шамиль Тарпищев: У нас нет спорта, который бы мог сам выжить

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в нашей стране нет спорта, который смог бы выжить сам.

– Если взять турниры Большого шлема, то US Open, например, еще два года назад давал 62 миллиона долларов прибыли, – рассказал Шамиль Тарпищев в интервью «Собеседнику». – Почему? Потому что весь бизнес строится в спорте на доходах от билетов и телевидения.

А у нас – билеты дорогие ты не можешь продавать, а для того, чтобы тебя показали, ты еще и сам заплатить должен. У нас нет механизма, который бы этот процесс наладил. Есть у нас хоть один вид спорта, который мог бы сам выжить? Нет.