Шамиль Тарпищев: У нас нет спорта, который бы мог сам выжить
Источник: «Собеседник»Комментарии
Президент Федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в нашей стране нет спорта, который
смог бы выжить сам.
– Если взять турниры Большого шлема, то US Open, например,
еще два года назад давал 62 миллиона долларов прибыли, – рассказал Шамиль Тарпищев в интервью «Собеседнику». –
Почему? Потому что весь бизнес строится в спорте на доходах от билетов и
телевидения.
А у нас – билеты дорогие ты не можешь продавать, а для того,
чтобы тебя показали, ты еще и сам заплатить должен. У нас нет механизма,
который бы этот процесс наладил. Есть у нас хоть один вид спорта, который мог
бы сам выжить? Нет.
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