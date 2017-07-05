Шамиль Тарпищев: На Федерера или Надаля пришли бы все, но у нас ресурсов нет
Источник: «Собеседник»Комментарии
Президент Федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев – о посещаемости Кубка Кремля.
- Многие продолжают ходить. Просто тогда, когда мы начинали
это в середине девяностых, другого ничего в Москве не было, а сейчас много
классных мероприятий, - рассказал Тарпищев в интервью «Собеседнику». Чтобы
поддержать Кубок Кремля на уровне тех лет, нам, конечно, надо приглашать звезд
тенниса. На Федерера, Надаля пришли бы все, но у нас нет ресурсов.
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