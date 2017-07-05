Илья Абаев: В «Ростове» у меня все гладко (видео)

Голкипер «Ростова» Илья Абаев рассказал о тренировочном процессе на сборах команды.

«Тренировочный процесс мне знаком. Я работал с Леонидом Кучуком и Евгением Ивановым, когда играл в «Локомотиве». Так что сейчас все гладко. Что касается сборов, то первый был направлен на «физику», а во время второго — больше работаем над перехватами и игрой ногами. Нагрузки есть, но нам все равно проще, чем полевым игрокам, — приводит слова Абаева официальный сайт «Ростова».